Lendude tühistamised ja streigid suurendavad hirmu suvise reisikaose ees

Tehnilised tõrked ja lennujaamatöötajate streigid kogu Euroopas äratavad muret, et võib korduda eelmise suve pandeemiajärgne lennureiside kaos, mis põhjustas hilinemisi, tühistamisi ja pagasi kadumist üle kogu Euroopa.

Enamik mõjutatud 42 lennust Londonis olid lühilennud Euroopa kõige tihedama liiklusega lennujaama Heathrow'sse ja sealt tagasi. Neljapäeval esinenud arvutiprobleemid tõid kaasa selle, et lennukid ja meeskonnad olid reedel rivist väljas, mis pidi olema Ühendkuningriigi lennureiside kõige tihedam päev alates koroonaviiruse pandeemia-eelsest ajast.

Teised lennud hilinesid ja mõned reisijad ei saanud internetis lendudele registreerida. Järgnevatel päevadel on oodata eriti tihedat reisimist, sest kolmepäevane pikendatud nädalavahetus langeb kokku enamiku Suurbritannia koolide nädalase puhkuse algusega.

Lennundussektor valmistub tihedaks suvehooajaks ja loodab vältida eelmise aasta häirete kordumist, mil lennujaamad ja lennuettevõtjad pidid vaeva nägema, et tulla toime nõudluse suurenemisega, mis pärast pandeemiapiirangute leevendamist taas esile kerkis.

«Kuigi mõningaid häireid võib eeldada, on selge ootus, et 2022. aastal mõnes peamises sõlmlennujaamas tekkinud probleemid on lahendatud,» ütles rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon ehk IATA sel kuul.