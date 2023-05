Euroopa Komisjon ajab oma: riik peaks ikka saama kõikide inimeste sõnumeid lugeda!

Selle ettepaneku lõid Euroopa Ministrite nõukogu juristid tagasi: nad leidsid, et kuna sõnumirakendustes hakataks inimesi jälgima hoolimata sellest, et nende suhtes pole isegi mingeid kahtluseid tekkinud, oleks see liiga suur eraelulise puutumatuse rikkumine. Heise.de andmetel tähendab see otsus, et Euroopa komisjonil on nüüd hulga keerulisem seda seadust läbi suruda.