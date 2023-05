VIDEO ⟩ Kuidas nutikate andmelahendustega riigi toetusi personaliseerida?

Eesti inimestel on ootus, et riigi toetused oleksid kujundatud ja pakutud lähtudes inimese vajadustest. Eesti kui digiriigi järgmine suurem ülesandepüstitus on nutikate andmelahenduste ja tehisintellekti abil inimesekesksete toetuste pakkumine.

Andmetöötlusel põhinevate ja õppimisvõimeliste algoritmiliste «krattide» – nagu tehisintellektirakendusi Eestis kutsuma on hakatud – kasutamine tõstatab ka küsimuse, mil moel kujundavad need inimestele pakutavate toetuste kättesaadavust, väledust, tõhusust, kallutatust, läbipaistvust ja isikute andmete kaitset. Eesti personaalsete toetuste digivägi on seda suurem, mida targemad valikud üheskoos leiame ja teeme.

Seminaril käsitletakse, mis on tarkade andmerakenduste roll personaalsete, inimeste vajadustest kujundatud riiklike toetuste loomisel. Kuidas toetuste personaliseerimine juhataks Eesti digiriigi teiste digiriikide seas lipulaevaks? Arutletakse, kuidas kratilahendused kujundada ja rakendada nõnda, et see lahendaks olemasolevate süsteemide puudujääke ning ennetaks uute kitsaskohtade tekkimist.

Esinevad:

Märt Masso, Arenguseire Keskuse ekspert

«Personaalsed toetused – sihitud andmepõhiste lahenduste võimalused»

Ott Velsberg, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete juht «Andmepõhine juhtimine inimkesksemateks toetusteks»

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor

«Krattide kasutus ennetuses: rakendatud näited ja ilmnenud probleemid»

Veiko Lember, Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja valitsemise vanemteadur

«Algoritmiline valitsemine: kuidas automatiseeritud riik mõjutab riigi ja inimeste suhet?»

Teemat kommenteerivad riigikogu liikmed Mario Kadastik (Reformierakond),Andrei Korobeinik (Keskerakond) ja Liisa Pakosta (Eesti 200).