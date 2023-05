Luminor hoiatab: tarbimine tõmbub koomale, inimestel lihtsalt pole raha

Nagu olete ehk isegi kaubanduskeskuste parklates näinud, siis jaekaubandusega meil väga viletsad lood ei paista olevat – parklad on autosid täis. Väga lihtne on teha järeldus, et kui poeparkla on täis, siis järelikult ostetakse palju. Seda seost aga ei tasu praegu üks ühele teha.

Kaubanduskeskuse parkla täitub eriti hästi, kui on veel raha, mida kulutada, kuid seda on vähe. Ja kui iga ostu tuleb korralikult läbi mõelda ning võtta aega selleks, et leida parim lahendus ja odavaim toode. Ehk on parklad täis seetõttu, et poes käimisele kulutatakse varasemast rohkem aega?

Jaekaubanduse mahud on aastaga vähenenud. Aastaga on langus 8 protsenti. Arvestades reaalse sissetuleku 12 protsendi suurust langust tiputasemelt, siis tarbija kulutab endiselt suurema osa sissetulekust kui aasta varem. Perekonnad säästavad vähem, kulutavad sääste, maksavad laene hiljem tagasi või võtavad suuremaid laene.

Väiksema sissetulekuga kohanemine võtab aega, sest planeeritud tegevusi ju kohe ära ei jäetud.

Selle aasta esimeses kvartalis jaekaubanduse müük veidi suurenes võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga, kuid see tulenes sellest, et autosid oli rohkem saada. Kui autod kõrvale jätta, siis võib öelda, et ka selle aasta esimeses kvartalis müük poodides vähenes. Õnneks polnud langus suur ja languse tempo aeglustub. Kui eelmise aasta teises kvartalis vähenes sesoonselt kohandatud tarbimine 3,2 protsenti, siis nüüd esimeses kvartalis langes tarbimine 1,5 protsenti.

Tarbimine arvatavasti väheneb veidi ka veel teises kvartalis. Väiksema sissetulekuga kohanemine võtab aega, sest planeeritud tegevusi ju kohe ära ei jäetud. Autode tellimise tsükkel võtab ka aega ning aasta tagasi tellitud auto ostetakse enamasti välja, isegi kui praegu enam sellist otsust ei tehtaks.