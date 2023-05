Luminor hoiatab: tarbimine jätkab vähenemist, inimestel lihtsalt pole raha

Nagu olete vast isegi kaubanduskeskuste parklates näinud, jaekaubandusega vist väga viletsad lood ei ole, parklad on autosid täis? Väga lihtne on teha järeldus, et kui kaubanduskeskuse parkla on täis, siis järelikult ostetakse palju. Seda seost aga ei tasu praegusel ajal üks-ühele teha. Kaubanduskeskuse parkla täitub eriti hästi, kui on veel raha, mida kulutada, kuid seda on vähe. Kui aeg on selline, et iga ostu tuleb korralikult läbi mõelda ning võtta aega selleks, et leida parim lahendus ja odavaim toode. Ehk on parklad täis seetõttu, et poodides käimisele kulutatakse varasemast rohkem aega?