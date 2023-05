Venemaalased on Eesti kinnisvaraturult kadunud. Vaata, kes nende koha on täitnud

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul ostsid välismaalased umbes 25 aastat tagasi Eestis elukondlikku kinnisvara eelkõige investeeringuteks, lootes hinnatõusule, praegu on kinnisvarahinnad aga jõudnud sellisele tasemele, et investeerimisele enam ei panustata.

Läbi ajaloo on välismaalased Eesti kinnisvara vastu enim huvi tundnud 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses, mil põhjamaalased nägid Eestis head investeerimisvõimalust. Praegu on huvi üldjoontes säilinud, aga ostuhimu raugenud ning ülekaalus on müügitehingud – maa-ameti andmetel teevad välismaalased müügitehinguid lausa 36 protsenti rohkem kui ostutehinguid,» ütles Uibomäe.

Müügiturul on Uibomäe sõnul sel aastal silma jäänud aga venelased ning seda eelkõige Ida-Virumaal, kus teostati möödunud kuul lausa 21 müügitehingut. «Kui varem on venelased tundnud huvi eelkõige kinnisvara soetamise vastu, siis möödunud kuu andmed näitavad, et praegu tõmbutakse turult hoogsalt välja ja valdavalt tehakse müügitehingud. Kahtlemata mängib siin rolli ka praegune sõjaolukord, mis on venelaste jaoks kinnisvaratehingud kordades keerukamaks kui mitte võimatuks teinud, ning sunnib turult lahkuma,» möönis Uibomäe.