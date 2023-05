Uuring: keskmine eestlane on saanud kõvasti rikkamaks, aga ebavõrdsus on tohutu

Perede laenukoormus püsis Eestis uuringute lõikes stabiilne ning finantshaavatavus jäi aastatel 2013–2021 enam-vähem samale tasemele. Ka perede osakaal, kes pangast laenu ei saa (või ei saa seda soovitud mahus), püsis samal ajavahemikul stabiilselt 7 protsendi ligidal.

Aastatel 2017–2021 muutus märgatavalt noorte perede (peamiselt 16–34aastased, vähemal määral ka 35–44aastased) finantskäitumine. Lisaks hoiustele suurenes muudesse finantsvaradesse (näiteks aktsiad) investeerimine ning noorte perede osakaal, kes seda teevad, mitmekordistus.

Samal ajal suurenes märgatavalt ka laenuvõtmine ja kinnisvaralaenude mediaanväärtus kasvas kuni 34-aastaste seas ligi 50 protsenti, 40 000 eurolt 60 000 eurole. Kasvas just pikaajaliste kinnisvaralaenude maht, tagatiseta laenuga perede osakaal vähenes.

Varanduslik ebavõrdsus on suur

Netovara – vara, millest on maha arvestatud kohustused – on Eestis ebavõrdselt jaotunud ja ebavõrdsuse tase on Eestis euroala riikide seas üks kõrgemaid. Samas on ebavõrdsuse tase püsinud aastatel 2013–2021 stabiilne.

Üks suure varalise ebavõrdsuse põhjuseid Eestis on ettevõtlusvara suur osakaal. Ebavõrdsust vähendab see, et valdav osa Eesti peresid omab eluaset, mitte ei rendi seda.

Teise penisonisambasse kogumise vabatahtlikuks muutmisel lahkus teisest sambast ligi viiendik varaomanikest. Esimese laine lahkujatele tehti 2021. aasta septembris 1,3 miljardi euro eest väljamakseid ja teise samba koguvara vähenes 24 protsenti.

Teisest sambast lahkusid eelkõige need Eesti elanikud, kellel puudusid säästud, kellel oli tarbimislaene ning kes ei saanud krediidipiirangute tõttu laenu. Veerand väljavõetud rahast suunati tarbimisse ning ligi kümnendik läks laenude tagasimaksmiseks. Lahkumisotsuse tegemine oli seotud ka finantskirjaoskuse ja riskikartlikkusega – suurema finantskirjaoskuse puhul oli teisest sambast lahkumine vähem tõenäoline, samal ajal kui riskikartlikumad lahkusid sagedamini.

Uuringu andmestik võimaldas hinnata ka leibkondade finantshaavatavust aastatel 2021–2023 ning ka juhul, kui euribori tase tõuseks 6 protsendini. Euribori tõusust tingitud intressikulude kasv on ulatuslikum jõukamatel peredel, kellel on suuremad eluasemelaenud. Samas on suurema sissetulekuga leibkondadel ka enam likviidseid varasid ja rohkem võimalusi tarbimiskulutusi vähendada ning kulude mõõduka kasvu korral võib eeldada, et nad suudavad oma laenu teenindamist jätkata.