Euroopa gaasi hind langes kahe aasta madalaimale tasemele

Hollandi maagaasi järgmise kuu hind, mis on Euroopa võrdlusaluseks, langes 8,4% 25,45 eurole megavatt-tund, mis on madalaim tase alates 2021. aasta maist. Ühendkuningriigi samaväärne leping langes 9%.

Saksamaa vajus esimeses kvartalis majanduslangusesse, mis näitab, et Euroopal on keeruline väljuda kriisist, mille osaliselt tekitasid eelmisel aastal rekordiliselt kõrged energiakulud. Euroopa tööstuslik nõudlus gaasi järele on vaatamata hiljutisele hinnalangusele olnud aeglane, mille tulemuseks on ülepakkumine turul.

Tavapärasest tunduvalt enam täidetud varud ja veeldatud maagaasi suur kättesaadavus on samuti kiiresti kõrvaldamas igasugust riski järgmise talve jaoks. Samal ajal on gaasifutuuride enam kui 65-protsendiline langus sel aastal toonud mõningast leevendust eurooplaste jaoks, kes kannatavad järsult kasvava inflatsiooni all.

Danske Commodities'i vanemportfellihaldur Philippe Francois' sõnul on turul nüüd ülepakkumine. Kui miski seda ei muuda, siis juulis lähevad hinnad tõenäoliselt taas madalamale, sõnas ta Bloombergile.