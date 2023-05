Palgakasvu vedas avalik sektor

«Keskmine palk ei kasvanud vaid metsanduses, kus palgad tõusid veerandi võrra aasta tagasi, ja paberitööstuses, kus kõrged energia hinnad on sundinud tööpause tegema,» nentis Elmik.

«Esimeses kvartalis kasvas ettevõtete käive palkadest oluliselt aeglasemalt. Tugev palgasurve suurendab nõudlust siseturul, aga vähendab eksportivate ettevõtete konkurentsivõimet. See omakorda avaldub tööstustoodangu ja ekspordi mahu languses,» kirjeldas ökonomist.

Ta märkis ka, et keskmise netopalga eest sai selle aasta esimeses kvartalis 5 protsendi võrra vähem kaupu ja teenuseid kui aasta tagasi, ent selle aasta teisel poolel peaksid palgad tema hinnangul taas hindadest kiiremini kasvama.

«Keskmise palga ostujõud jõudis madalpunkti eelmise aasta augustis. Augustiga võrreldes on ostujõud praeguseks juba 7 protsendi võrra tõusnud. Tarbijad seda aga ei tunneta, sest pangakontol on raha varasemast vähem ja kiiresti on kasvanud ka sellised kulud, mida statistikaameti hinnaindeksis ei ole, näiteks kinnisvara ja intressid,» tõdes Elmik.