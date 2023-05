Vaesus pitsitab ⟩ Iga teine tarbija valib odava hinna järgi

Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektori Kaimo Niitaru sõnul on tarbijate teadlikkus majanduslikult keerulistel aegadel oluliselt tõusnud ja kaupluses tehakse läbikaalutud valikuid.

«Viimases kliendiuuringus vastas 55 protsenti klientidest, et valib sama kaubagrupi raames odavamaid tooteid, näiteks omabränditooteid. Samuti ostetakse palju allahindlusega, näiteks sama päeva kehtivusega tooteid – neid valib 57 protsenti ostjatest,» lisas ta.

Niitaru selgitas, et tarbijate üldine ostukäitumine kaupluses näitab endiselt ostude tegemist läbimõeldult ja väiksemas koguses ning teadlikku sooduspakkumiste ja allahindlusega kaupade valimist.

Kliendiuuringu tulemused näitasid, et enim sooduskaupu eelistavate gruppidena joonistusid välja eakamad inimesed ja alla 20-aastased noored, keskmisest madalama sissetulekuga inimesed, Ida-Virumaa ja Raplamaa elanikud.

«Kaupluste võimuses on siiski mõjutada hinnakujundust vaid teatud osas, suur osa tuleb tootjate hinnakujundusest ning maksupoliitikast. Meie hinnangul vajavad tarbijad praegu stabiilsust ja kindlasti mitte täiendavaid maksutõuse, mis hindu ülespoole viivad,» selgitas Niitaru.

Ajalehe Postimees ostukorvi uuring on tunnistanud Prisma ostukorvi kõige soodsamaks 21 korral ja seda ka viimases maikuises uuringus.

Kliendiuuringust selgus, et Eesti toodetel oma kindel tarbijaskond – 31 protsenti ehk ligi iga kolmas klient vastas, et eelistab hinnast sõltumatult eestimaiseid tooteid. See osakaal oli sama ka eelmises uuringus. Sel kevadel tõstis Prisma oma kauplustes Eesti tooted eriliselt esile ning tutvustas lähemalt ka nende tootjaid.