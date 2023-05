Kristjan Lepik: Euroopa rohelepe hakkab muutma kõigi meie elusid

ESG raamistik vajab edasiarendust

ESG on lühend ingliskeelsetest sõnadest environmental, social and corporate governance, eesti keelde tõlgituna tähendab see jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist äri majandamisele keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise aspektidest lähtudes.

Ümmargune ja igav. Ma olen praktiline inimene, kes tahab kõike mõõta. Kuidas seda sõnamudru ettevõtluses mõõta? Konkreetsete numbritega on piiride tõmbamine pea võimatu ja see on minu arust ESG suurim puudus – kogu kontseptsioon on liiga laialivalguv ja mõõdetamatu. Samas on enamiku asjade esimene versioon enamasti ebaõnnestunud. Kui ma vahetaks teie praeguse telefoni esimese iPhone vastu, viskaksite selle kohe minema, sest see on praeguseks kasutamatu. ESG on sarnane: puudustega esimene versioon, aga alati tuleb kuskilt alustada.