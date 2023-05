Suur tunnustus ⟩ Eesti saab esimese kahe tärniga Michelini restorani

«Praegu on suurepärane aeg neid restorane külastada, saamaks osa mitmekesisest ja kasvavast gastronoomilisest maastikust, mille kvaliteedimärgiks on restorani 180° by Matthias Diether tunnustamine,» lausus Poullennec.

Uued tulijad

Värskelt giidi lisatud restorani Soo pühendumust jätkusuutlikkusele tunnustatakse MICHELINi rohelise tärniga. See on iga-aastane tunnustus, mis tõstab restoranigiidi valikus esile need restoranid, mis on oma jätkusuutlike tavade osas tööstuse esirinnas – restoranid, mis pakuvad toiduelamusi, milles on ühendatud kulinaarne tipptase silmapaistva pühendumusega keskkonnale ning on inspiratsiooniallikaks nii innukatele toidusõpradele kui ka külalislahkuse valdkonnale tervikuna.