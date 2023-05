Bolt käivitas tõukerataste grupisõidud

Grupisõit on teine lahendus, mille Bolt on välja töötanud tandemsõidu piiramiseks ehk olukorra vastu, kus mitu inimest sõidavad ühe tõukeratta peal. Hooaja alguses tutvustas Bolt tandemsõitu ennetavat tarkvarasüsteemi, mis tuvastab kui tõukerattaga sõidab rohkem kui üks inimene ja saadab kasutajale teavituse reeglite rikkumise eest.

Enne grupisõidu alustamist peab tõukerattaid rentiv klient veenduma, et tema sõidugruppi kuuluvad inimesed on vähemalt 16-aastased ja kained. Grupisõidu algatajal on võimalik iga sõitja puhul sisse lülitada algajate režiim. See funktsioon seab tõukeratta maksimaalseks kiiruseks 15 km/h ja on esmakordselt sõitjatele väga soovitatav, et nad õpiksid sõitma turvalises tempos.