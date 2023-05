Tühjaks jäänud lagunevate kolemajade lammutamine osutus arvatust keerulisemaks

Igale omavalitsusele eraldati projekti tegevusteks 252 000 eurot. «Projekti tulemusel teame täna, et olenevalt hoone suurusest ja olukorrast läheb ühe korterelamuga tegelemine maksma 50 000 kuni 200 000 eurot,» rääkis Karniol. «Korterite omandamiseks kuluvad summad koos motivatsioonitasude ja täiendavate hüvitistega on kõrged, mis ei motiveeri omavalitsusi menetlusi läbi viima. Tuleb leida seadusandlik lahendus ja võimalused kompenseerida omavalitsustele ressursikulu.»

Osapoolte hinnangul on siiski just omavalitsus kõige õigem probleemiga tegelema. Karnioli sõnul lubab seadus praegu anda omanikel soovi korral perspektiivitu korter riigile, ent õigem oleks loovutamine omavalitsusele. «Tühjenevate kortermajade puhul on eelkõige tähtis kohapealne vahetu suhtlus elanikega, samuti võivad inimesed protsessis vajada täiendavalt näiteks valla sotsiaalteenuseid,» märkis ta. «Kohaliku elamumajanduse ümberkorraldamisega on seotud ka infrastruktuuri arendamine ja teenuste pakkumine. On oluline, et omavalitsusel tekiks oma territooriumil visioon ja ruumiline arenguplaan.»