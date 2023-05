JÄIME KÕIK VAESEMAKS ⟩ Keskmine reaalpalk esimeses kvartalis kahanes

«Ehk siis jätkuvalt näeme, et palgad küll kasvavad, kuid kuna hinnatõus on olnud palgatõusust üle, on inimeste ostujõud siiski väiksem kui aasta varem. Võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on reaalpalga langus siiski pidurdunud,» selgitas Tarkiainen.