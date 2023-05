Netflixi paroolide jagamine on nüüd ametlikult lõpetatud

«Netflixi konto on mõeldud ühe majapidamise jaoks,» ütles ettevõte oma avalduses.

Netflix ütles selle aasta alguses, et üle 100 miljoni majapidamise jagab teenuse kontosid, mis «mõjutab meie võimet investeerida uutesse suurepärastesse telesaadetesse ja filmidesse».

Netflix on mõnel turul katsetanud laenutus- või ühiskontode süsteemi, kus tellijad saavad kõrgema hinna eest lisada lisakasutajad või viia profiilid eraldi kontodele. Nüüd teatas ettevõte, et nad laiendavad seda süsteemi enam kui sajasse riiki.

Kui Netflixi kasv eelmisel aastal jahtus, seadis Silicon Valley's asuv voogedastuse ettevõte eesmärgiks õhutada inimesi, kes kasutavad jagatud paroolidega Netflixi tasuta, et nad hakkaksid teenuse eest maksma, ilma et see heidutaks praeguseid tellijaid.