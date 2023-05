Päikesepaneelide paigaldamine ei pruugi kõrgete energiahindade eest kaitset anda. Esiteks võib kolmefaasilise elektrisüsteemi puhul oma küüned vahele ajada Elektrilevi, kes küsib võrgutasu ka selle elektri eest, mille majapidamine on ise enda tarbeks tootnud. Need, kellel on võrguleping elektri edasimüümiseks, saavad aga praeguste börsihindadega valusa kaotuse osaliseks: kui päike elektrit toodab, on hind negatiivne ja tootmisele tuleb peale maksta. Kui aga päike loojub, tuleb omakorda elektrimüüjalt kallist elektrit osta.