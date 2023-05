SEB: inflatsiooni aeglustamine võib majanduses kaasa tuua kriisi

Kuna peamised keskpangad tõstsid mai alguses taas intressimäära ning jätkavad finantstingimuste karmistamist, pannakse lähematel kuudel majanduse pehme maandumise lootus arvatavasti tugevalt proovile. Turud otsivad endiselt vastust ühele kesksele küsimusele: kas keskpangad saavad tänu alanevale inflatsioonile lõpetada rahapoliitika karmistamise enne, kui nad põhjustavad majanduses mõne tõsisema kriisi? See võib õnnestuda, kuid olukorra muudavad ettearvamatuks mõned äärmuslikud riskid.

Turgude ebamugav rahu

Esmapilgul paistab pilt ilus, kuna globaalsed aktsiaturud lõpetasid aprilli plussmärgiga, volatiilsus alanes ning võlakirjade tootlus stabiliseerus. Turgude rahunemisele aitas kaasa lootus, et märtsis mitme panga maksejõuetuks muutumisega kaasnenud pangandussektori stress on lahendatud. Nüüdseks on paraku selge, et see lootus oli enneaegne, sest mai algus on sama teema taas päevakorda tõstnud.

Selle aasta esimestel kuudel oleme näinud suuri kõikumisi võlakirjade tootluses, kuid nelja kuu kokkuvõttes on muutus tegelikult väike. Näiteks veebruaris ja märtsi alguses kerkis järsult ootus selles osas, milline saab olema USA Föderaalreservi baasintressimäär tänavuse aasta lõpuks. Pangandussektori raskuste tõttu märtsis see ootus järsult kukkus ning sealt alates on jällegi tasapisi kerkinud. Intressiootuse taastumise taga on endiselt kõrge alusinflatsioon, kuid püsib ka hirm, et keskpangad lähevad intressitõstmisega liiale ning põhjustavad majandusele eeldatust suuremat kahju.

Vastuoluliste signaalide võitlus