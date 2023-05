CREA: Vene nafta hinnalae mõju väheneb ja agressori energiatulud kasvavad taas

CREA viimased uuringutulemused näitasid, et Venemaa naftaekspordi maksulaekumised kasvasid tänu täiendavatele tarnetele aprillikuuga kuus protsenti, mais on oodata veelgi suuremat tõusu.

See tähendab, et pärast 2023. aasta alguses saavutatud põhja on Venemaa maksutulud tänu suurenenud naftamüügile taastumas.