Eesti haaras initsiatiivi Põhjala tehnoloogiaoru loomisel

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on nende eesmärk muuta rahvusvaheline koostöö süsteemsemaks ja luua katust, mille alla koostööinitsiatiive koondada.

«Meil on väga palju koostööepisoode nende riikidega ja kõikidest me ei ole kindlasti teadlikudki, sest need toimuvad juhuslikult,» rääkis Peeterson, kelle sõnul võiks tulevikus olla platvorm kasvõi veebilehe näol, kus oleks ülevaade, mida see koostöö endas kätkeb.

«Koostööd tehakse igal juhul, küsimus on, kas me kasutame maksimaalselt kõiki koostöövõimalusi ära ja kas me leiame üles need õiged inimesed ja võrgustikud, kellega meil on mõistlik koostööd teha,» ütles Peeterson.

Meil on vaja suurendada siinse piirkonna võimekust, et USA ja Aasia tõusvate turgudega konkureerida. Startup Estonia juht Eve Peeterson

Põhjala tehnoloogiaoru eesmärk on saada regiooni ägedaid teadus- ja äriprojekte, mis tõmbaks omakorda ligi inimesi, kes tooksid kapitali.

«Meil on vaja suurendada siinse piirkonna võimekust, et USA ja Aasia tõusvate turgudega konkureerida,» ütles Peeterson. «Praegu me oleme väga enesekeskselt ja räägime, kas Tartu on parem kui Tallinn, tegelikult see pole oluline, Eesti ise ka pole oluline. Oluline on, et Euroopas oleks piirkond, mis toodab tulevikus väga murrangulisi tehnoloogiaid ja ekspordib neid mujale maailma ja et meil säiliks seejuures oma energeetika-, toidu- ja mis iganes julgeolek ja majanduslik tugevus.»

Süvatehnoloogia – mis see on?