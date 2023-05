Putin tunnistas: Venemaal on praegu rasked ajad

«Jah, Venemaal on praegu rasked ajad, asjad pole kunagi olnud lihtsad, kuid siiski näeme praegu meie ühtehoidmise hetke, meie rahvuslikku uhkust on teravamaks ihutud,» ütles Putin teisipäeval.

Kreml ütles kolmapäeval, et Ukraina konflikti rahumeelsest lahendamisest on ennatlik rääkida, Putini pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et konflikti lõpetamise eeldusi ei ole veel näha.