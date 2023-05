IMFi juht: USA võlavaidlus on maailmamajandusele ebavajalik

Osa vabariiklasi on avaldanud kahtlust, kas kiire lepe valitsusega on maksejõuetuse ärahoidmiseks vajalik.

«Viimasel hetkel see küsimus lahendatakse ja ma olen kindel, et see juhtub ka nüüd.»

Samas lisas ta, et Washingtonis käiv draama on «maailmamajandusele praeguse kõrge ebakindluse tingimustes ebavajalik».

Georgieva ütles ka, et üldine hinnakasv on paljudes riikides tipnemas, kuna keskpangad on intressimäärasid tõstnud, kuid baasinflatsioon on kõrgete toiduhindade tõttu endiselt kiire.