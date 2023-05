Kuidas see võimalik on? ⟩ Läti inimesed kulutavad eestlastest kolm korda vähem

Kõige rohkem kulutatakse igapäevastele ostudele keskmiselt raha Leedus, kus 14 protsendil elanikest on 30–50 euro suurune päevaeelarve. Eestis on selline eelarve 13 protsendil, Lätis aga vaid kaheksal protsendil küsitletutest. Leedus on ka oma naaberriikidest rohkem neid inimesi, kes kulutavad päevas 51–100 eurot (Leedus oli neid kolm protsenti vastanutest, Eestis ja Lätis aga 2 protsenti). Nii Leedus kui ka Eestis on ühe protsendi suurune elanikkonna rühm, kes kulutab iga päev 101–200 eurot.