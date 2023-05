Raha nagu muda: koroonavaktsiinide eest käib Eesti ka tänavu üüratu summa välja

Haigekassa, uue nimega tervisekassa, teatas, et raha hakkab otsa saama ning on tarvis lisatulu allikaid. Samuti tuleb üle vaadata kulupool.

«Läbirääkimiste all on Covid-19 vaktsiinide ühishankes soetamise leping, millest on Eestile oodata veel 1,3 miljonit doosi Pfizer/BioNTechilt. Läbirääkimiste ajaks on tarned ja maksed lepingupartneriga peatatud,» ütles Raidvere. «Täpsemat infot saame avaldada ilmselt koostöös komisjoni ja Pfizeriga pärast muudatuse allkirjastamist.»