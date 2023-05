Elekter on täna tasuta, aga riigi lisatasudega võetakse rahva taskust raha ikka ära

Täna kella 12 ja 18 vahel on Eestis elektri börsihind -1,1 eurot MWh kohta. See tähendab, et elekter ise on tasuta. Eesti Energia kommunikatsioonijuht Mattias Kaiv kinnitab, et nii on – kellel on börsipakett, siis ajal, mil elektri hind on negatiivne, pannakse ka elektriarvesti piltlikult öeldes teistpidi käima.