Uus tase: Eestis sõitvate autode tegelikke kütusekulu andmeid hakatakse Brüsselisse saatma

Tegeliku kütusekulu ja energiatarbimise andmete kogumist rakendatakse M1- või N1-kategooria sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud 1. jaanuarist 2021 ning mis on varustatud kütusekulu ja energiatarbimist mõõtvate pardaseadmetega.

«Andmete kogumise eesmärk on kaitsta tarbijaid, et nendele esitatud kütusekulu andmed vastaksid tegelikkusele. Samuti on eesmärk keskkonnahoid,» selgitas transpordiameti sõidukite registriosakonna teenusehaldur Carl Joosep Piirfeldt.