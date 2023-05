Ajalooline hetk ⟩ Soome tänane elektrihind algab miinusmärgiga

Soome süsteemihalduri Fingrid juhi Jukka Ruusuneni teadmiste järgi peaks see olema esimene kord põhjanaabrite elektrituru ajaloos, kui päeva keskmine hind algab miinusmärgiga. «Varem on olnud negatiivseid tunde,» kommenteeris ta.

Eesti hinnapiirkonnas on elektri keskmine börsihind täna 76,88 eurot megavatt-tunnist. Suur hinnavahe Soomega tuleneb sellest, et Eesti ja Soome piiril tekib läbilaskevõime nappuse tõttu pudelikael. Ainus tund, mil täna Estlinki ühenduskaablid täisvõimsuses (1000 MW) kasutusel pole, on keskpäeval kella 12–12 vahel, mil elektrihind Eestis ja Soomes on võrdne, -1,07 eurot megavatt-tunni eest.

Soome panganduskontserni Aktia peaökonomisti Lasse Corini sõnul on elektrihinna langemine nii madalale mõnevõrra üllatav. Tema sõnul oskasid turud elektrihinna langust energiainvesteeringute suurenemise tõttu küll oodata, kuid selle mõju on olnud ootamatult suur ja kiire.

Energeetikaekspertide sõnul on olukorda Soomes märkimisväärselt muutnud Olikiluoto 3 turuletulek, mis katab ainuüksi ligikaudu 14 protsenti Soome elektrivajadusest. «Samuti on tulnud uusi tuuleenergia võimsusi, mis on Soome elektriturgu oluliselt muutnud,» lisas Corin Ilta-Sanomatele.

Soome tuuleenergia liidu andmetel ehitati Soomes eelmisel aastal kokku 2,43 gigavati mahus uusi tuuleparke. See tähendab, et tuuleenergia võimsus kasvas võrreldes 2022. aasta algusega ligi 75 protsenti.

Üleujutused paiskavad turule hüdroelektrit

Fingridi tegevjuhi Jukka Ruususeni sõnul on negatiivsetel elektrihindadel lihtne põhjus: elektrit toodetakse praegu liiga palju, samal ajal kui elektritarbimine on väike.

Kuigi eelmise nädalal piirati Soomes ka 1,6-gigavatise Olkiluoto 3 reaktori tootmist, on tuumaelektrijaamade alla koormamine siiski problemaatiline ning hetkel töötab Euroopa kõige uuem tuumareaktor Soome meedia andmetel taas täisvõimsusel.

Kui üldjuhul lisab Soome elektrisüsteemi pandilikkust hüdroenergia, mille toodangut tavaolukorras hõlpsasti vähendada saab, siis Põhja-Soome üleujutuste tõttu pole praegu ka seda valikut. «Praegu oleme olukorras, kus seisma tuleb panna tuuleenergia tootmine,» ütles Ruusunen.