Tallinnasse tuleb veel üks Hiltoni hotell

Hotellikohtade nappus

Ta tõi esile, et ehkki pandeemia mõju turismisektorile on olnud ränk, sai Eesti majandus laiemas mõttes kriisist siiski pigem kiiresti üle. Majanduskasvu pidurdumine 2020. aastal oli võrdlemisi tagasihoidlik võrreldes ELi keskmisega. Nüüd on aga märgata majanduse edasist aeglustumist, kuid 2024. aasta lõpuks, kui hotell Hampton by Hilton Tallinnas uksed avab, arvatakse, et raske periood juba selja taga ning majanduskasv taastunud.

«See mõjutab kindlasti hotellide tulemuslikkust,» tõdes Tallinna Hampton by Hilton hotelli käitama hakkava Apex Alliance Hotel Managementi äriarendusjuht Brigita Aleksandraviciute. «Praegune 9-protsendiline käibemaks võimaldab olla konkurentsivõimeline ning meelitada turiste, eriti Skandinaaviast. Muidugi on ka pärast käibemaksu tõusu Skandinaavia ja Eesti ADRi (hotellitoa keskmise päevamaksumuse) vahel üsna suur erinevus Eesti kasuks, kuid hotellide jaoks võtab uue olukorraga toime tulemine tavaliselt palju aega.»

Hampton by Hilton on üks maailma tuntumaid hotellibrände, millel on peaaegu 3000 hotelli 31 riigis üle maailma. Esimest Hampton by Hilton hotelli Eestis hakkab opereerima Apex Alliance Hotel Management. Ettevõte opereerib praegu 14 rahvusvahelise brändiga hotelli Lätis, Leedus, Poolas ja Rumeenias, millest neli on Hampton by Hilton hotellid Riias, Krakowis ja Lodžis.