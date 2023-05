Oluline teada enne hooajatööd: proovipäev ei ole tasuta tööpäev

Tänavu paneb amet suurema rõhu ka noorte teadlikkuse parandamisele, et nad oleksid kursis ümbrikupalgaga seotud riskidega ja oskaksid end selliste pakkumiste eest kaitsta. Selleks jagab MTA koostöös sisuloojatega sotsiaalmeedias niinimetatud punaseid lippe, mida potentsiaalse tööandja juures märgata enne töösuhte sõlmimist.

Kaugeleulatuvad riskid

«Üheks selliseks on tasuta proovipäev. Tasuta proovipäeva ei ole olemas! Niipea, kui hakkad kellegi heaks tööd tegema, näiteks kliente teenindama või kaupa riiulitesse panema, on see töö, mille eest pead saama tasu,» selgitas maksuauditi osakonna valdkonnajuht Marc Mälter.

Kui proovipäevale minnakse tulevast töökohta ainult vaatlema ning tööd ei tehta, ei pea tööandja selle eest maksma. Ainult töötukassa proovitöö teenus, mis kestab ühe päeva ja mille korraldamine käib töötukassa kaudu, on töötajale võimalus tööd nii-öelda proovida.

«Ümbrikupalga saaja riskib haigus-, koondamis- ja töötuhüvitistest ilma jäämisega. Lisaks väheneb maksmata maksude tõttu tulevikus tema pension,» hoiatas Mälter.

Oluline on seegi, et ümbrikupalga saaja on võimalike töövaidluste korral alati nõrgemal positsioonil, näiteks kui tööandja kokkulepitud tasu ei maksa, on ametliku lepinguta töötajal seda hiljem väga raske nõuda, lisas ta.

Ka ajutised töötajad tuleb registreerida

Iga töötaja saab ise e-MTAs enne tööle asumist kontrollida, kas tööandja on tema töötamise registreerinud ja hiljem kontrollida ka seda, et palk oleks deklareeritud. Võttes teadlikult vastu ümbrikupalka, peab töötaja arvestama sellega, et sel juhul tuleb ka see tasu tema aasta tuludeklaratsioonil tuluna deklareerida ning ise sellelt tulumaks tasuda.

Registreerida tuleb ka töötajad, kes töötavad ajutiselt näiteks turul, laadal jm müügiletis. MTA on hooajatöötajate registreerimise teinud võimalikult lihtsaks – seda saab teha sõnumi teel. Silmas tuleb vaid pidada, et lisaks sõnumile tuleb kindlasti seitsme päeva jooksul registreering töötamise liigiga täiendada.