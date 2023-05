Rahvusvaheline Valuutafond soovitab Eestil juba tänavu alustada eelarvepuudujäägi vähendamist, et hinnatõusule piir ette saada ning pikaajalist konkurentsivõimet säilitada. IMFi hinnangul on Eesti küll viimase 20 aastaga märkimisväärseid edusamme teinud, kuid praegu tundub, et konkurentsivõime hakkab käest libisema. «Liiga leebe eelarvepoliitika võib suurendada hinna- ja palgasurvet ning veelgi kahjustada Eesti konkurentsivõimet,» leidis IMF oma ettekandes.