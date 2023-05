Maailma suurim tuumaelektrijaam võib jääda suletuks auto katusele jäetud paberite tõttu

Tokyo Electric Power (Tepco), mis haldab Jaapani Niigata prefektuuris asuvat Kashiwazaki-Kariwa tuumaelektrijaama, teatas, et üks töötaja pani dokumentide virna auto katusele, enne kui ta sõitis minema ja kaotas need, kirjutab Bloomberg.

See vahejuhtum on viimane vigade seerias, mis tõenäoliselt vähendab veelgi reguleeriva asutuse usaldust Tepco vastu. Ohutuspuudujäägid ja range regulatiivne protsess on takistanud Jaapanil enamiku 2011. aasta Fukushima katastroofi järel suletud tuumareaktorite taaskäivitamist.

Riigi tuumareguleerimisamet, mis jälgib Jaapani ülejäänud 33 reaktori ohutusprotokolle, otsustas alles eelmisel nädalal, et elektrijaama tegevuse taaskäivitamine on de facto keelatud, öeldes, et ettevõtte ennetusmeetmed on ebapiisavad.