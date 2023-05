Hiina viimasele keisrile kuulunud kell müüdi üüratu summa eest

Käekell Ref 96 Quantieme Lune, millel on krooniga sarnane kuufaas, kuulus algselt Hiina Qingi dünastia viimasele monarhile Aisin-Gioro Puyile.

Briti oksjonimaja Phillips ütles, et neil on dokumendid, mis näitavad, et Puyi oli selle kella laagrisse kaasa võtnud.