VKG tahab ehitada Kohtla-Järvele plastijäätmete töötlemise tehase

Tehas on kavas rajada Kohtla-Järve tööstusrajooni endise väetisetehase Nitrofert territooriumile. Seal on kavas töödelda kuni 30 000 tonni plastijäätmeid aastas. Selle tulemusel valmib kuni 22 000 tonni pürolüüsiõli, mida müüakse naftakeemiaettevõtetele.

VKG teatas rohkem kui aasta tagasi, et nad kavatsevad koos Kiviõli Keemiatööstusega rajada plastiõli tootmise, kohandades selleks põlevkiviõli tootmise tehnoloogiat. VKG on nüüdseks juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul sellest ühisettevõtmisest taandunud ja püüab ise plastijäätmete töötlemise tehast rajada, kasutades selleks olemasolevaid tehnoloogiaid.

«Saime vahepeal targemaks, kui vaatasime, kui kaugele on juba vastavad tehnoloogiad arenenud. Meil pole mõtet põlevkiviseadmete baasil ise midagi arendada. Me võidame nii ajas kui töökindluses, kui võtame kasutusele väljaarendatud tehnoloogia. See tagab õlile ka nõutava kvaliteedi,» rääkis ta.

Asmanni sõnul on see ettevõtmine ringmajandus, mille käigus töödeldakse plastijäätmeid viisil, mis võimaldaks saadavast õlist teha uuesti plastmassi ja sellega seotud tooteid. «Tehnoloogiate hange on tehtud, valik on viie tehnoloogia vahel. Eelistused on olemas, aga lepinguni pole veel jõudnud, täpsustame asju,» sõnas ta.