Kriitikud: GDPRi jõustamine on naljanumber ja Iirimaa selle esikloun

See on viinud määruse ebaühtlase jõustamiseni ja tekitanud segadust andmekaitseametite rolli üle. Selle kõige keskmes on Iirimaa andmekaitse komisjon (DPC).

Leebe lähenemine on viinud olukorrani, kus EL-i keskorgan, Euroopa andmekaitse nõukogu (EPDB), on pea kõigis EL-i tasandi juhtumites DPC otsused ümber pööranud. Kellegi teise puhul pole nõukogu seda õigust pea kunagi kasutanud.

Limericki ülikooli juuraekspert Ray Friel märkis, et EDPB tahab kasutada hiigeltrahve, et need firmad end «püsti ajaks ja tähele paneks». Iiri DPC on huvitatud aga firmade «rehabiliteerimisest».