Käärmann ja Hinrikus kerkisid Briti rikaste edetabelis jõudsalt ettepoole

Ajaleht The Timesi koostatavas Sunday Times Rich List 2023 edetabelis kerkisid mõlemad eestlased ligi 50 kohta.

Tõrvatilgana mainib aga The Times Käärmanni kirjeldades taas ära, et eestlane on Ühendkuningriigi ametivõimudelt saanud karistada tahtliku maksudest kõrvale hiilimise eest. Briti ajaleht viitab 2021. aastal Briti maksu- ja tolliamet otsusele, mille järgi jättis Käärmann 2017-2018. maksuaastal tasumata 720 495 naela ulatuses makse, mille eest talle määrati 365 651 naela suurune trahv.