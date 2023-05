Raskustes Ampleri omanik tunnustati vaid paar kuud varem aasta ettevõtja tiitliga

EY juhatuse liige Ranno Tingas ütles, et aasta ettevõtja konkursil kandideeris Maruste eelkõige kui Kõu Mobility grupi asutaja ja omanik. Sinna gruppi kuulub Comodule OÜ, mis toodab elektroonikaseadmeid elektrijalgratastele ja -tõukeratastele ning elektritõukerattaid. Kõu gruppi kuuluvad ka kaks elektritõukeratta brändi Tuul ja Äike ning alates 2023. aasta veebruarist ka elektrijalgrataste tootja Ampler.

Konkursi protsessis osalejatega tehti intervjuud eelmise aasta oktoobris-novembris ning siis ei kuulunud Ampler veel Maruste ettevõtete gruppi.

«Küsimus on, kas tal oli ettevõtet ostes teada, mis seisus see oli,» ütles Tingas. «Paljud ettevõtted ostavadki raskustes firmasid kokku, et neid siis paremaks teha ja saavutada mingit sünergiat.»

Mis puutub inimeste koondamisse, siis see on Tingase sõnul kurb, kuid kui vaadata börsiettevõtteid, kes on oma kulusid kärpinud, siis nende aktsia hind on sageli pärast seda tõusnud.

Küsimusele, kas selline juhtum heidab varju EY aasta ettevõtja konkursile ja tiitlile, vastas Tingas eitavalt.

«Ma ei näe siin esmapilgul probleemi,» lausus Tingas. «Paljudel ettevõtjatel on mitu ettevõtet ja kõigil neil ei pruugi minna edukalt. Meie jaoks, on oluline, et ettevõtja käitub eetiliselt. Paraku peavad ettevõtjad tegema ka raskeid otsuseid ja võtma riski ning eks omanik vastutab nende otsuste eest ja selle eest palka ei saa.»