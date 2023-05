Välja käidi uus skeem: GPSi-põhine automaks

Arenguseire Keskuse juht Tea Danilov ütles, et nende asutus on leidnud, et automaks võiks olla läbisõidupõhine ja vastavalt sellele, mis piirkonnas inimene sõidab, rakenduks erinev koefitsient, maapiirkonnas oluliselt madalam. See tähendab sisuliselt GPSi-põhist maksustamist.

Danilov lisas, et selline tehniline võimekus oleks olemas küll. «Küsimus on selles, kui kallis on see seade, mida autole paigaldada. Kui on väga vana auto, kitsad olud ja paigaldatav seade maksab 100 eurot, siis see võib olla keeruline. Omal ajal mindi digitelevisioonile üle ja tuli hankida digiboks, mis maksis vanas rahas vist 500 krooni. Siis riik seda ei kompenseerinud ja pered pidid ise hakkama saama. Selle seadme puhul võib ju ka mõelda, et see tasaarveldatakse sinu tulevase maksukohustusega. Lahendusi on,» ütles Danilov.