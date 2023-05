Ampleri ruumides Telliskivis on seintele kinnitatud elektrirattad, saalis seisavad mornide nägudega töötajad, kuid Ampleri ja Kõu Grupi juhatuse liige Kristjan Maruste on energiat täis, kui ajakirjanikele saneerimisplaani tutvustab.

See on ootamatu, kuna Amplerit on aastaid toodud eduka Eesti väikefirma musternäidiseks, kelle eduloost on osa tahtnud saada tuhanded väikeinvestorid. Ja vähemalt alguses oligi Ampler suur edulugu, kasvatades Funderbeami platvormil investoritele pakutud osaluse väärtust nelja aastaga ligi 20 korda.