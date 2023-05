Arco Vara aktsionärid kinnitasid dividendi

Ettevõtte tegevjuht Miko Niinemäe sõnul jätkab Arco Vara kasvamist ja järgmise viie aasta prognoositav müügitulu on kokku pea 250 miljonit eurot.

Üldkoosoleku otsusega on esimene dividendimakse käesoleva aasta juunis 2 senti aktsia kohta. Edasi septembris 1 sent, detsembris jälle 2 senti ja 2024. aasta märtsis 1 sent aktsia kohta. Kokku maksab Arco Vara kokku dividendi 6 senti aktsia kohta.