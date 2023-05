Dortmundi Borussia aktsia lendas raketina taevasse

Nädalavahetusest alates on Dortmundi Borussia taas favoriit Bundesliga võidujooksus ning ka klubi aktsia on investorite soosingusse sattunud. Jalgpalliklubi aktsia kerkis esmaspäevasel kauplemispäeval koguni üle 16 protsendi. Esimest korda alates novembrist 2021 maksavad aktsiad taas üle viie euro.

Aktsiaturg näitab juba eufooria märke, mis ilmselt ei meeldi hetkel treener Edin Terzićile. «On veel üks samm, mida me tahame koos teha. Pärast seda lubame kõiki emotsioone, olgu see siis uhkus või eufooria. Me ei ole veel lõpetanud,» ütles 40-aastane peatreener pärast pühapäevast 3:0 võitu FC Augsburgi üle.

Kuna FC Bayern München kaotas samal ajal RB Leipzigile, siis on Dortmundil nüüd kõik enda kätes, et järgmisel nädalavahetusel kodupubliku ees pärast üheteistkümneaastast pausi taas Saksamaa meistriks tulla. Selle eelduseks on võit üheksandal kohal oleva Mainz 05 vastu, samal ajal kui neist kahe punktiga maha jääv Müncheni Bayern mängib võõrsil kümnendal kohal oleva 1. FC Kölni vastu.