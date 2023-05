Uus Maa: intressitõus pole suvilaturgu oluliselt mõjutanud

Ketlin Jundase kinnitusel on kevadine suvilamüügi hooaeg selgelt alanud ning populaarsemates kohtades on nõudlus suur ja tehingud tehakse pigem kiiresti, kui hind on õige. «Kõige populaarsem on põhjarannik – vanad kalurikülad ja suvilarajoonid, kus nõudlus ületab pakkumist. Intressitõus suvilaturgu niivõrd ei mõjutanudki, sest palju ostetakse omavahenditest,» märkis ta pressiteates.

«Samuti on väga populaarne Lääne-Harju vald – Vääna-Jõesuu, Laulasmaa, Türisalu ja Klooga. Paljud ostjad on noored, kes tahavad suveks linnast minema saada ning seda soodustab jätkuv kodukontorite võimaldamine. Ka oma aialapi pidamine on noorte seas taas populaarne,» lisas maakler.

Kõige rohkem otsitakse tema sõnul praegu 1970. aastate hästi säilinud suvilaid, näiteks klassikalisi A-kujulisi aastaringseks elamiseks renoveeritud või lihtsalt hästi säilinud hooneid, mida saab korda teha.