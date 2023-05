Euroopa Liidus on Facebooki küsitav praktika isikuandmete töötlemisel juba aastaid tähelepanu keskpunktis. Facebooki kaubamärgi all opereerivale Metale on juba ka varem tehtud sadadesse miljonitesse ulatuvaid trahve andmekaitse reeglite rikkumise eest. Sellel nädalal avalikustatud info 1,2 miljardi euroni ulatuvast trahvist on aga siiski midagi uut.