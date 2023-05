Kinnisvaraportaal: huvi uusarenduste vastu toob turule uusi piirkondi

Kinnisvara24 portaalis kasvas uusarenduste päringute arv aprillis võrreldes märtsiga 42 protsenti. Enim vaadati arendusprojekte Kadriorus ja Kalamajas. Mujal piirkondades jagunes inimeste huvi piirkondade ja erinevate objektide vahel üsna võrdselt, teatas ettevõte.

Portaali tegevjuht Urmas Uibomäe tõi välja, et päringuid tehti aprillis võrdselt nii linna keskel asuvatele kõrghoonetele kui äärelinnades paiknevatele uusarendusprojektidele. «Inimeste vajadused ja eelistused kinnisvarale on väga erinevad. See on tekitanud uusarenduste turul ruumi erinevatele uutele segmentidele. Eristuvad vaid mõned ajaloolised piirkonnad, näiteks Kadriorg, kus näeme kõrgemat huvi aastaringselt, vaatamata keskmisest kõrgemale hinnale,» märkis ta.

Kinnisvaramaakler Eve Tarm võrdles kinnisvaraturgu börsiga, kus hinnad kõiguvad turuolukorrast ja nõudlusest tingituna. «Kadriorg ja sellega külgnevad alad on väga stabiilne piirkond, kus kinnisvarale säilib igas turuolukorras kõrgem nõudlus. Hinnad püsivad seal langevas turuolukorras tugevamad ja tõusvas turuolukorras hakkavad tõusma esimesena, sest inimesed tahavad seal elada,» kommenteeris ta.

Tarmi sõnul on tore, et teisigi Tallinna südalinna piiravaid ajaloolisi puitmajadega linnaosi on viimasel kümnendil argaralt rekonstrueerima hakatud. «Paradoksaalselt on võib-olla isegi hea, et nõukogude okupatsiooniaeg takistas tormilist kinnisvaraarendust, sest erinevalt Helsingist ja Stockholmist on see omal viisil päästnud meie puitmajadega kesklinna piiravaid linnaosi lammutamisest ja nende tundmatuseni muutmisest. Tänu sellele on Tallinnas väga erineva õhustikuga piirkondi, mis rikastab elu pealinnas,» leiab a.