Ryanair: 10-euroseid piletihindu sel suvel ei näe!

Viimase kolme aastakümne jooksul on odavlennufirma Ryanair ehitanud oma ärimudeli üles piletihindadele, mis kohati on võrreldavad bussipileti maksumusega. Nüüd saatis aga Iiri lennuettevõte oma klientidele hoiatuse, öeldes, et ülisoodsate hindade aeg on vähemalt ajutiselt möödas.

Ettevõtte finantsjuht Neil Sorahan ütles täna eelmise aasta majandusaasta aruannet kommenteerides, et kuna kliendid on nõus piletihindade eest rohkem maksma, on broneeringute arv jõudnud kriitilise piirini. See tähendab, et 9,99-eurose sooduspileti eest tuleb nüüd maksta kaks korda rohkem, ütles ta Bloomberg TV-le.