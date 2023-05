Luminor: eestlased kipuvad finantsvabadust üle müstifitseerima

Finantsvabadust võib Kose sõnul mõista kahe kategooria abil – kui otsene finantsvabadus tähendab passiivset tulu, millega katab inimene kõik sissetulekud ning suudab seejuures ka raha säästa ja edasi investeerida, siis kaudset finantsvabadust võiks võrrelda finantsheaoluga. «Kaudse finantsvabaduse ehk finantsilise heaolu puhul on inimesel olemas selge arusaam oma kuludest ja tuludest, huvitav ja rahuldust pakkuv töö, mida ta hea meelega teeb, ning suures pildis just selline elu, mis võimaldab ka vaba aega meelepäraselt sisustada,» näitlikustas ta.

Otsese finantsvabaduse saavutamine eeldab üldjuhul inimeselt teatud perioodi jooksul võrdlemisi ranget enesedistsipliini, kulude kärpimist ja tagasihoidlikumat eluviisi. Kui otsene finantsvabadus ei pea ilmtingimata olema iga inimese suurim eesmärk, siis kaudse finantsvabaduse ehk finantsilise heaolu poole soovitab Kose püüelda kõigil. «Hea finantstervise taotlemine ja finantsiline heaolu võiks olla igaühe laiapõhjaline eesmärk – kui kulude tase on tuludega võrreldes mõistlik ning inimesel on olemas pensionipõlvele suunatud säästmisplaan, siis suures pildis on see igati hea sihtmärk, mille poole püüelda,» märkis Kose.