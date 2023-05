Metale määrati Euroopa reeglite rikkumise eest megatrahv

EL-i nimel tegutsev Iiri andmekaitsekomisjon teatas, et EL-i andmekaitsenõukogu tegi korralduse «1,2 miljardi euro suuruse haldustrahvi kogumiseks».

Komisjoni teatel trahviti sotsiaalmeediahiidu, kuna viimane on jätkanud tundlike andmete USAsse saatmist, jättes kõrvale eurooplaste «põhiõigusi ja -vabadusi ähvardavad riskid».

Metale anti viis kuud, et peatada igasugune isikuandmete edastamine USAsse ja kuus kuud, et lõpetada ELi isikuandmete ebaseaduslik töötlemine, sealhulgas nende andmete säilitamine USAs.

Sarnaselt Metale on varasemalt sama rikkumise eest määratud trahv ka USA tehnoloogiahiid Amazonile.

Iiri andmekaitsekomisjon määratud karistus on järjekordne peatükk kauakestvas saagas, kus nii Facebook kui ka tuhanded teised Euroopas tegutsevad USA ettevõtted on sattunud õiguslikku vaakumisse. Nimelt tühistas ELi kõrgeim kohus 2020. aastal USA ja Euroopa Liidu vahelise pakti, mis reguleeris Atlandi-üleseid andmevoogusid, kuna kardeti, et kodanike andmed ei ole USA serverites kaitstud.