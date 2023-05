Omniva ostis ära nutipostkastid, mis vahetasid omanikku alles kaks kuud tagasi

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi teatel on neil soov pakkuda nutipostikasti teenust üle Eesti, s.h haja-asustusega maapiirkondades. «Paki- ja postiteenus muutub üha personaalsemaks ja mida mitmekülgsemalt ning kodu lähedasemalt me saame teenust osutada, seda parem. Näeme, et tulevikus saab igaüks oma kodu juures või naabriga kahasse kasutada nutipostkasti, kuhu on võimalik tellida nii esmatarbe- kui ka muid tooteid,» märkis Mägi.