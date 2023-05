Venemaal tehti ettepanek kuuepäevase töönädala kehtestamiseks

Algatajad märgivad ettepanekus, et lääneriikide kehtestatud sanktsioonide tõttu on Venemaa ärisektor suure surve ja pinge all. Töönädala pikendamine aitaks ettepaneku tegijate sõnul praeguses keerulises olukorra riigi majandust tugevdada. Muu hulgas saavutada tehnoloogiline ning tööstuslik läbimurre, tugevdada majanduslikku suveräänsust ja vähendada sõltuvust välismaast.

Ettepaneku tegijad toovad välja, et sarnane praktika on kasutusel ka reas Aasia ja Euroopa riikides. Näiteks Nepaalis ja Iraanis on kuuepäevane töönädal ja Belgias ja Türgis on lubatud töönädala pikkuseks 48 tundi.