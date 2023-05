Tööstusettevõtjad: palku tuleb tõsta kasumi arvelt

Mööblitööstus on. üsna kõrge riskiga sektor. ELMO RIIG/ FOTO: Elmo Riig

Swedbanki korraldatud tööstuseuuringu põhjal usuvad ettevõtete juhid, et tänavusel aastal vähenevad keskmiselt nii käive, toodangumaht kui ka kasumlikkus. Siiski on firmadel piisavalt vahendeid, et suurendada investeeringuid ja kergitada töötajate palkasid.