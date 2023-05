Kinnisvaraettevõtja: 3000-eurone ruutmeetrihind on peagi tagasi

Aprillis maksis Tallinna korteri ruutmeeter maa-ameti andmetel keskmiselt 2985 eurot, kallinedes aastaga ligi 4 protsenti. 1Partner Kinnisvara asutaja Tanel Tarumi hinnangul on vaid aja küsimus, mil keskmine ruutmeetri hind algab pealinnas taas numbriga 3.

«Vaadates turul toimuvat on väga tõenäoline, et aasta teises pooles liigub Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind taas üle 3000 euro piiri ning sel korral juba jäädavalt. See ei ole mingi uue buumi algus, vaid evolutsioon,» hindas Tarum.